Fiyatı düştü! Logitech oyuncu kulaklığında kaçırılmayacak indirim

Günümüzün popüler eğlence araçlarından biri olan video oyunları milyonlarca oyuncuyu büyüleyici bir dünyaya davet ediyor. Bu oyun evreninde başarılı olmanın yolu kaliteli ekipmanlara sahip olmaktan geçiyor. Olmazsa olmaz oyuncu ekipmanları arasında yer alan kulaklıklar en etkileyici deneyimi sunmayı amaçlarken oyunda başarıya ulaşmaya da yardımcı oluyor. Siz de yüksek performans ve üstün kaliteyi bir araya getiren bir kulaklık arıyorsanız Logitech G G935 Kablosuz 7.1 Surround LIGHTSYNC Oyuncu Kulaklığı'ndaki Gaming Week'e özel kısa süreli indirimi kaçırmamalısınız.

"İyi ki aldım!" diyeceksiniz: Logitech G G935 Kablosuz 7.1 Surround LIGHTSYNC Oyuncu Kulaklığı

Logitech G G935 Kablosuz 7.1 Surround LIGHTSYNC Oyuncu Kulaklığı oyuncular için unutulmaz bir ses deneyimi sunan üstün performanslı bir ürün. Kablosuz özelliği sayesinde özgürce hareket edebilir ve kablolardan kurtulabilirsiniz. 7.1 Surround teknolojisi ile oyunların içine daldığınızı hissedebilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen G G935 ergonomik tasarımı ve ferah kulak yastıkları sayesinde uzun oyun maratonlarında bile konforlu bir kullanım sağlar. Ayrıca EQ ayarlarıyla ses kalitesini kişiselleştirebilir kabloya ihtiyaç duymadan 12 saat boyunca kesintisiz oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

"Logitech kalitesi zaten anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Düşünmeden sepete ekleyin ve gerçek sesleri dinleyin."

"Öncelikle ürün üst düzey bir kulaklık olduğunu size hissettiriyor, aldığım günden bu yana 1 ay geçti ve herhangi bir sorunla hiç karşılaşmadım. Şarj konusunda ben günde 7-8 saat kullanan biri olarak şarjın tamamını hiç bitiremedim, bu konuda mükemmel. Ses kalitesi olarak mükemmel bir bass modu ve sinema modu var. Gerçekten iyi ki almışım demekle beraber ses yüksekliğinde ise herhangi bir kulakiçi kulaklığın verdiği kadar ses yüksekliği vermiyor, bu bende hayal kırıklığı yarattı çünkü genelde yüksek sesle müzik dinleyen biriyim."

Bu içerik 16 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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