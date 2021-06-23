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  4. Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok, fiyat pahalılığıyla böyle dalga geçti

Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok, fiyat pahalılığıyla böyle dalga geçti

23.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür programındaki skeçler ve sosyal medyada hazırladığı videolarla hayranlarını güldüren Giray Altınok, bu sefer tatil bölgelerindeki fiyat pahalılığını konu alan bir video paylaştı.

Güldür Güldür'ün başarılı oyuncularından Giray Altınok, gittiği tatil beldesindeki fiyatların yüksek olmasını eleştiren bir video paylaştı.

Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Giray Altınok, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tatil beldelerindeki yiyecek fiyatlarını eleştirdi.

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Bir lahmacunun 275 TL olduğunu ifade eden Giray Altınok, "Geçen sene buraya tatilde geldik, aslanlar gibi 3 ay tatil yapıp bir şekilde ödemedik mi?" dedi.


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Güldür Güldür
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
turgut özalın türk milletine attıgı kazıklardan biri serbest piyasa milleti serbest bırakırsan olacagı bu milyarlarım olsa dolandırıcılara o parayı nasip etmem gider 4 kilo et alır hem doya doya yerim hemde sevabıma millete dagıtır hayır işlerim:)

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