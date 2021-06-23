Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok, fiyat pahalılığıyla böyle dalga geçti

Güldür Güldür'ün başarılı oyuncularından Giray Altınok, gittiği tatil beldesindeki fiyatların yüksek olmasını eleştiren bir video paylaştı.

Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Giray Altınok, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tatil beldelerindeki yiyecek fiyatlarını eleştirdi.

Bir lahmacunun 275 TL olduğunu ifade eden Giray Altınok, "Geçen sene buraya tatilde geldik, aslanlar gibi 3 ay tatil yapıp bir şekilde ödemedik mi?" dedi.



