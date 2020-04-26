Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!

Sevilen oyuncu Onur Buldu, 19 Nisan’da hocası Yılmaz Erdoğan’ın ortağı olduğu Beşiktaş’taki tiyatroda evleneceğini duyurmuştu. Ancak ünlü oyuncunun planları suya düştü.

tv100’ün haberine göre; Onur Buldu, Coronavirus nedeniyle nikahını Etiler’deki evinin bahçesinde yapmak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la virüs salgını nedeniyle nikahlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.

Buldu ve Koz’un sosyal medyadan nikah fotoğrafı paylaşmaması da dikkat çekti. Sempatik oyuncu, son olarak “benim büyük günışığım” notuyla paylaştığı fotoğrafla eşine olan aşkını ilan etti.

