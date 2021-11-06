Güldür Güldür Show'un Naime'si Ecem Erkek ile Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut aynı projede

Show Tv’nin çok izlenen programı Güldür Güldür Show’da canlandırdığı Naime karakteri ile milyonları güldürmeyi başaran Ecem Erkek, geçtiğimiz sezon sonrasında 9 sezondur yayınlanmakta olan programa veda ettiğini duyurmuştu. Hayranları bu gelişmeye çok üzülürken, Ecem Erkek’ten yeni bir proje bilgisi geldi. Oyuncu çok iddialı bir projede yerini alacak.

Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut ile Ecem Erkek ortak bir gösteride buluşacak. Dijital bir platformda yayınlanacak olan projeyle ilgili detayları gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

ANLAŞMA YAPILDI

Alman format Schiller Street için iki ünlü isim de anlaşma yaptı. Programın hangi platformda yayınlanacağı henüz belli değil. Bu format doğaçlama komedi olarak tarif ediliyor. Herhangi bir senaryo olmadan, önceden hazırlanılmamış konular üzerinde bir sohbet gerçekleştiriliyor.

Şimdiye kadar 20’den fazla ülkede uygulanan bu formatın yeni denemesi yakında bir dijital platformda ortaya çıkacak.

Ecem Erkek ile Devrim Yakut’un bu format için seçilmeleri de bir hayli anlamlı oldu. İkilinin başarılı bir performans ortaya koymasına kesin gözüyle bakılıyor.

