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Güldür Güldür Show'un sezon finali skeci sosyal medyayı salladı! Ekrem İmamoğlu göndermesi olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 10:53
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Cumartesi günü sezon finaline girecek olan Güldür Güldür Show'un son fragmanı sosyal medyayı salladı. Oyuncu Mahir İpek'in İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu taklit ettiği anlar izleyenleri adeta kırdı geçirdi. Programdaki o anlar kısa sürede viraloldu.

Güldür Güldür Show'un sezon finali skeci sosyal medyayı salladı! Ekrem İmamoğlu göndermesi olay oldu

Sevilen mizah programı Güldür Güldür Show’un sezon finali tanıtımı, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada gündem oldu.

Programda, daha önce büyük beğeni toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklidi sezon finalinde de yer aldı. Oyuncu Mahir İpek'in Ekrem İmamoğlu taklidi çok beğenildi.

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'ÇÖZECEĞİZ' GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Mahir İpek'in Ekrem İmamoğlu'nu canlandırdığı bölümde "Çözeceğiz" göndermesi ise izleyenleri kahkahaya boğdu.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Programdaki o anlara sosyal medyada; 'Ekrem İmamoğlu inanılmaz iyi olmuş', 'Mahir İpek çok iyi ya', 'İmamoğlu taklidi daha fazla olmalı çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür Mahir İpek
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