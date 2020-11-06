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Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti! Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

06.11.2020 02:34 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti. Yeni sezon ilk bölümü 26 Pazartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show için sürpriz bir karar alındı. Peki Güldür Güldür Show yeni bölümler hangi gün yayınlanacak? İşte Güldür Güldür yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.

Güldür Güldür Show (1)

Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımın yayın günü değişti.

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YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Güldür Güldür Show artık çarşamba akşamları yayınlanacak.

Güldür Güldür Show (2)

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de olacak.

Güldür Güldür Show (4)

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