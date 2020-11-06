Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti! Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show, yeni sezonda kadrosuna Murat Akkoyunlu ile Dağhan Külegeç'i dahil etmişti.
Yeni sezon ilk bölümüyle 26 Ekim Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımın yayın günü değişti.
Güldür Güldür Show artık çarşamba akşamları yayınlanacak.
Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de olacak.
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