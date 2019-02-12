Güldür Güldür Show yeni bölümler ne zaman başlıyor? İşte ilk fragman!

Show TV'de yayınlanan yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile 16 Şubat Cumartesi akşamı yeni sezonuyla başlıyor.

Yeni sezona hazırlanan Güldür Güldür Show kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu ile de dikkat çekiyor.

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte, Güldür Güldür Show’un yeni sezon 1. bölüm tanıtımı;