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Güldür Güldür'ün 'CHP' skeci gündem oldu! "Biz de rahatsızız o ekodan"

11.10.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Her hafta yeni bölümleri ile Show TV'de izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alan 'CHP' skeci sosyal medyada gündem oldu. "Partide ne varsa yenileyebilir miyiz?" cümlesi de geçen skeçte birçok replik dikkat çekti.

Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Güldür Güldür ekibi daha önce yaptıkları Mustafa Sarıgül, Altılı Masa ve Nureddin Nebati taklitleriyle dikkat çekmişti.

14 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümün tanıtımında yer alan parti skeci sosyal medyada gündem oldu.

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"BİZ DE SÜREKLİ YENİLİYORUZ"

Skeç "Partide ne varsa yenileyebilir miyiz?", "İşimiz bu biz sürekli yeniliyoruz", "Biz de sürekli yeniliyoruz" konuşması ile başladı.

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"BURDAYIM BE! BURDAYIM"

Skecin ilerleyen sahnelerinde "Parti lideriniz nerde?" diye soran karaktere lider masaya vurarak "Burdayım be! Burdayım, burdayım" diye yanıt verdi.

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"BİZ DE RAHATSIZIZ ŞU EKODAN"

Ayrıca skeçte "Sandalyelerimizin çoğunu kaptırdık" ve "Biz de rahatsızız şu ekodan", "Bu balkonu salona katalım. E siz hiç balkon kullanmıyorsunuz zaten" sözleri dikkat çekti.

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Güldür Güldür CHP sosyal medya

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