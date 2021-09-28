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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın instagram paylaşımına beğeni yağdı

28.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür programının sevilen isimlerinden Meltem Yılmazkaya, canlandırdığı Mehtap karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazındı. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla gündeme geldi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’nın instagram paylaşımına beğeni yağdı

Televizyonların sevilen programı Güldür Güldür’de canlandırdığı Mehtap karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından paylaştığı mini tulumlu fotoğrafıyla gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

Meltem Yılmazkaya’nın kumsalda mini tulumuyla verdiği pozuna hayranları çok kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu bu fotoğrafını, “Yaşadığım her şey müziğe dönüşüyor , yoksa taş kesilirdim! Bir heves bir heyecan. İki aya kavuşuruz. Meltem” notuyla paylaştı.


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Güldür Güldür Meltem Yılmazkaya
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