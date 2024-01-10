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Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle Bali'de... Lüks tatilden pozları dikkat çekti

10.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin ağustos ayında İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Taze evliler Bali tatiline çıktı. Lüks tatilden yaptıkları paylaşımlarla çift beğeni topladı.

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin geçtiğimiz ağustos ayında İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. İrem Uslu Bilgin sade gelinliğiyle o günlerde büyük beğeni toplamıştı.

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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da eşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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İrem Uslu Bilgin ile taze evli olan oyuncu Bali tatilinden pozlarını paylaştı. Lüks tatilden pozlarıyla dikkat çeken Güldür Güldür'ün Mesut'u eşini de paylaşınca beğeni topladı.

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Çiçeği burnunda çift Uğur Bilgin ile İrem Bilgin'den aşk dolu tatil kareleri daha önce de gündeme gelmişti. Bilgin'in eşine "Çok güzel" yorumları yağmıştı.

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