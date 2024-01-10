MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tam 7 yıldır Türkiye'de değildi... Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı! Son hali gündem oldu

Tam 7 yıldır Türkiye'de değildi... Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı! Son hali gündem oldu

10.01.2024 08:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'ta bir yaşam sürüyordu. Eski eşi Selen Sevigen ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Özen, bir kaç ay önce ülkeye geri döndü. 7 yıllık hasretin ardından sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcının yüzündeki değişim herkesi şaşırttı. Gökhan Özen'in son hali gündem oldu.

2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir hayat sürüyordu. Bir kaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti.

gökhan

Ünlü şarkıcı dün akşam düzenlenen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı. Gala için Las Vegas'dan gelen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

2 özen

Özeni yüzündeki değişim için; 'Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı. Ama görüntüye de yansıdı.' dedi.

3 özen

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girince Acun Ilıcalı çıldırdıSurvivor'da tansiyon yükseldi! İki isim birbirine girince Acun Ilıcalı çıldırdı
11 gündür cezaevinde yoktu.. 'Birileri yardım mı ediyor?' 11 gündür cezaevinde yoktu.. 'Birileri yardım mı ediyor?'
File elbise giyip sütyensiz hallerini paylaştı!File elbise giyip sütyensiz hallerini paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özen ünlü şarkıcı yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı

EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Faiz oranları ne olacak? Rakam ve tarih verdi: Yüzde 60...

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ezber bozan deprem uyarısı!

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Yıl 1999! Bill Clinton ziyareti sonrası kaybolan o çocuklar...

Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...

Jeffrey Epstein belgeleri kan dondurmaya devam ediyor: 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişki için...

Emekli zammı yüzde 45 mi olacak? Yüzde 8'lik ek zam masada...

Emekli zammı yüzde 45 mi olacak? Yüzde 8'lik ek zam masada...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.