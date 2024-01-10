Tam 7 yıldır Türkiye'de değildi... Gökhan Özen'in yüzündeki değişim herkesi şaşırttı! Son hali gündem oldu

2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir hayat sürüyordu. Bir kaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti.

Ünlü şarkıcı dün akşam düzenlenen Kolpaçino 4 filminin galasına katıldı. Gala için Las Vegas'dan gelen Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Özeni yüzündeki değişim için; 'Estetik değil, operasyon geçirdim. Akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullandığım için sağlık amaçlıydı. Ama görüntüye de yansıdı.' dedi.







