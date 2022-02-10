Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Sevilen program Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Yeter' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Doğa Rutkay'ın eşinin kim olduğunu duyan şaşıp kaldı.

1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğa Rutkay, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

Usta oyuncu Aziz Rutkay'ın kızı olan Doğa Rutkay, 1994 yılında yer aldığı Latife dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Aşkım Aşkım, Avrupa Yakası, Şeytan Sofrası gibi yapımlarda rol alan Doğa Rutkay, kariyerinin henüz başlarındayken meslektaşı Mehmet Ali Alabora ile aşk yaşadı.

2014 yılında Kerimcan Kamal ile dünyaevine giren Doğa Rutkay'ın eşi de tanıdık çıktı.

Kerimcan Kamal, uzun yıllar Kanal D'de çalıştı.

Sunucu ve yapımcı olan Kerimcan Kamal, Sky Türk'ün kuruluşunda da görev aldı.

Diğer Yüzüm, Güzel Kaybedenler, Karşı adında 3 kitap yazan Kerimcan Kamal, daha önce Kanaltürk'te sunuculuk yapmıştı.

Kerimcan Kamal ve Doğa Rutkay'ın ikiz çocukları var.

Ünlü çift, hayatlarına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



