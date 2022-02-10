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Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

10.02.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Ecem Erkek, Onur Buldu, Alper Kul, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, birbirinden renkli skeçleriyle her hafta evlere konuk olmaya devam ediyor. Sevilen programda 'Yeter' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Doğa Rutkay'ın eşi de tanıdık çıktı.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Sevilen program Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Yeter' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Doğa Rutkay'ın eşinin kim olduğunu duyan şaşıp kaldı.

1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğa Rutkay, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Usta oyuncu Aziz Rutkay'ın kızı olan Doğa Rutkay, 1994 yılında yer aldığı Latife dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Aşkım Aşkım, Avrupa Yakası, Şeytan Sofrası gibi yapımlarda rol alan Doğa Rutkay, kariyerinin henüz başlarındayken meslektaşı Mehmet Ali Alabora ile aşk yaşadı.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

2014 yılında Kerimcan Kamal ile dünyaevine giren Doğa Rutkay'ın eşi de tanıdık çıktı.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kerimcan Kamal, uzun yıllar Kanal D'de çalıştı.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Sunucu ve yapımcı olan Kerimcan Kamal, Sky Türk'ün kuruluşunda da görev aldı.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Diğer Yüzüm, Güzel Kaybedenler, Karşı adında 3 kitap yazan Kerimcan Kamal, daha önce Kanaltürk'te sunuculuk yapmıştı.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Kerimcan Kamal ve Doğa Rutkay'ın ikiz çocukları var.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Ünlü çift, hayatlarına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı

Güldür Güldür'ün Yeter'i Doğa Rutkay'ın eşi de ünlü çıktı! Görenler şaştı kaldı


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