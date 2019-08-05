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Güldür Güldür'ün yıldızı Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Gel Hemşerim ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 05.08.2019 02:38 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Rüştü Onur Atilla, yeni sezonda Gel Hemşerim yarışmasını sunacak. Show TV'de yayınlanacak olan Gel Hemşerim'in yeni fragmanı da yayınlandı.

Rüştü Onur Atilla'nın Güldür Güldür'den sonraki adresi belli oldu. Ünlü oyuncu yeni sezonda Gel Hemşerim yarışmasını sunacak.

İlginç yarışma Gel Hemşerim Eylül ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayacak.

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Köy meydanında büyük eğlenceye, açık havada çekirdek çitlemeye, oynamaya, tüynemeye, memleketin her köşesinin tadını çıkarmaya, yarışmaya ve kazanmaya hazırsanız Rüştü Onur Atilla'nın sunumuyla Gel Hemşerim, Show TV'de sizleri bekliyor.

Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurlarını, doğdukları toprakların en sevilenlerini, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor. Gizli kahramanlar tam bir takım oyunu sergileyecekler ve memleketin her köşesinden gelen hemşerilerine para kazandırmak için sunucuyla birlikte taş üstünde taş bırakmayacaklar.

Rüştü Onur Atilla'nın sunumuyla "Gel Hemşerim" çok yakında Show TV'de!

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