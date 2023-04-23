Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali görenleri şaşırttı! Yeşilçam'ın kıvırcık güzelini bir de şimdi görün

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Gülen Gözler'de ailenin beş kızından en küçüğü olan Hasret'i canlandıran Lale Ilgaz; Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar ve Şener Şen gibi isimlerle başrolleri paylaşmıştı.

GÜLEN GÖZLER'İN HASRETİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Daha önce de bir reklam filminde oynayan Lale Ilgaz, hala Gülen Gözler filmi ile anılıyor.

KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER FİLMİNDE DANS EDEN KIZI CANLANDIRMIŞTI

Yeşilçam denince ilk akla gelen bu filmin ardından 1977 yapımı 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' filminde de oynayan Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam'a muzip gülüşü ile damga vuran Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu.

İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali:





