HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

21.04.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasında kaliteli, konforlu, modern tasarımlı ayakkabılarıyla tanınan Camper'da %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Ayaklarınıza rahatlık getirecek, tarzınıza hava katacak kaliteli bir ayakkabı arıyorsanız, Camper'daki indirimlerden mutlaka faydalanmalısınız. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik. İşte detaylar!

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Ayakkabı seçerken hem rahat hem de şık olmasına önem veriyorsanız, Camper marka ayakkabılar tam size göre! Üstelik şu an %30'a varan indirimlerle satışta! Her beğeniye ve tarza uygun onlarca Camper modeli içinden kullanıcılarından tam not alan indirimli modelleri sizin için seçtik. Gelin, kombinlerinizin havasını anında değiştirecek o ayakkabıları birlikte keşfedelim.

1. Rahatlıktan ödün vermek istemeyenlere: Camper Runner Four-K100226 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-21T221651.623

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı oldukça rahat ve ayakta uzun süre kalmaya uygun. İlk giyildiğinde bile ayakta rahatlık hissi veriyor."

  • "Ayakkabının fiyatı biraz yüksek olsa da kalitesine göre oldukça iyi."
Ürünü İncele

2. Kaliteli malzeme, konforlu yapı: Camper Runner Four Sneaker Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-21T215928.718

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok uygun ve çok kaliteli."

  • "Tam beklediğim gibi geldi. Teşekkürler Amazon!"
Ürünü İncele

3. Hem rahat hem şık: Camper Runner Four Sneaker

Adsız tasarım - 2023-04-21T220746.074

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Giydiğim en rahat ayakkabı diyebilirim. 40 numara giyiyorum ancak beden tablosuna bakınca tereddütte kalmıştım. Yine de 40 numara sipariş verdim ve tam oldu, tam da beklediğim gibi geldi. fiyatı uygunken almanızı tavsiye ederim. Emin olun TR'dekilerden daha orijinaldir."

  • "Mükemmel rahatlıkta bir ayakkabı, ne numara giyiyorsam onu aldım, tam oldu."
Ürünü İncele

4. Hafif bir model arayanlara: Camper Neuman Oxford Bağcıklı Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-21T221915.724

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat, hafif ve kaliteli. Yazın biraz terletebilir."

  • "Hızlı ve zamanında teslim. Ayakkabı ise göründüğü gibi, konforu hakkında kullandığımda yazabilirim. Teşekkürler. Evet kullandım ve eskittim, çok memnun kaldım. Şimdi aynısını yeniden alacağım."
Ürünü İncele

5. Hem klasik hem spor: Camper Chasis Sport Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-21T221011.731

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk birkaç giymede sıktı, sonrasında açıldı. Zamanla esnedi, tam beden alın."

  • "Severek giyiyorum. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

6. Ayağı kavrayan konforlu yapısıyla: Camper Erkek Brutus Bot

Adsız tasarım - 2023-04-21T222424.570

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli bir ürün. Su geçirmeme garantisi var ve hem piyasadaki botlardan hafif hem de ayağa hava aldırıyor. Giyip çıkarması da çok kolay."

  • "Ürün kaliteli ve kullanışlı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

7. Kaliteli, şık: Camper Herren Runner Four Sneaker

Adsız tasarım - 2023-04-21T221209.864

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her zamanki Camper kalitesi. Çok da hızlı geldi."

  • "Konforlu, kaliteli."
Ürünü İncele

8. Ayaklarınızı şımartın: Camper Runner K21-K100743 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-21T222235.720

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat bir ayakkabı. Parasını hak ediyor."

  • "Camper kalitesi der susarım. On numara."
Ürünü İncele

9. Konforlu adımlar için: Camper Chasis Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-21T221528.856

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıbı biraz dar gibi, bir beden büyük almak daha mantıklı."

  • "Bir numara büyük aldım tam oldu, ona göre tercih edin."
Ürünü İncele

10. Kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak: Camper CRCLR Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-21T220122.678

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kendi numaramı aldım. Bileği çok iyi sarıyor ve rahat bir ayakkabı. Su geçirmeme özelliği olması da avantaj."

  • "Daha önce siyah gri olanı almıştım goratex özelliği var
Ürünü İncele

İndirimler bittiyse üzülmeyin! Onlarca kategorideki binlerce üründe günün fırsatlarını keşfedin!

Modadan teknolojiye onlarca kategorideki indirimli ürünleri buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

 500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

 Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

 Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

 Gözlük mevsimi başlasın! Yaz aylarında kullanabileceğiniz şık ve kaliteli güneş gözlükleri

Gözlük mevsimi başlasın! Yaz aylarında kullanabileceğiniz şık ve kaliteli güneş gözlükleri

 Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

 Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper bot camper erkek ayakkabı

İş birliği İçerikleri

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

İkonik bir koku deneyimlemek isteyenlere: Versace Dylan Blue

İkonik bir koku deneyimlemek isteyenlere: Versace Dylan Blue

Islak mendil kullanmak cilde zarar verir mi? Bebeklere kullanımı uygun mu?

Islak mendil kullanmak cilde zarar verir mi? Bebeklere kullanımı uygun mu?

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

İster kuş gözleyin ister yıldızları izleyin! En profesyonel dürbünleri sizin için seçtik

İster kuş gözleyin ister yıldızları izleyin! En profesyonel dürbünleri sizin için seçtik

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Tümünü Gör
Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Evinizin konforunda epilasyon yapın! Kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Evinizin konforunda epilasyon yapın! Kolaylıkla kullanabileceğiniz epilasyon ürünleri

Özel günlerin vazgeçilmez kokusu: Versace Crystal Noir! Bu kokuya herkes aşık oluyor

Özel günlerin vazgeçilmez kokusu: Versace Crystal Noir! Bu kokuya herkes aşık oluyor

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Tümünü Gör
Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Banyonuzun havasını değiştirecek bu dekoratif ürünlere bayılacaksınız

Banyonuzun havasını değiştirecek bu dekoratif ürünlere bayılacaksınız

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

İkonik bir koku deneyimlemek isteyenlere: Versace Dylan Blue

İkonik bir koku deneyimlemek isteyenlere: Versace Dylan Blue

Islak mendil kullanmak cilde zarar verir mi? Bebeklere kullanımı uygun mu?

Islak mendil kullanmak cilde zarar verir mi? Bebeklere kullanımı uygun mu?

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

Sofralara yeni gelin dokunuşu: Sofralarınızı süsleyecek birbirinden güzel servis ürünleri

İster kuş gözleyin ister yıldızları izleyin! En profesyonel dürbünleri sizin için seçtik

İster kuş gözleyin ister yıldızları izleyin! En profesyonel dürbünleri sizin için seçtik

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Ünlü bir şefin elinden çıkmışçasına lezzetli yemeklerin sırrı! İşte en iyi elektrikli tencereler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

Dedesinin otomobilini kaçıran çocuk kaza yaptı! 5 yaralı

Dedesinin otomobilini kaçırdı: Kaza yaptı!

Kan donduran olay: Silahını temizlerken annesini vurdu!

Kan donduran olay: Silahını temizlerken annesini vurdu!

Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 8 kişi yaralandı

Siirt'te trafik kazası: 8 kişi yaralandı

Gözü gibi baktı, 150 bin lira masraf yaptı! 1962 model aracına istediği fiyat dudak uçuklattı

Gözü gibi baktı, 150 bin lira masraf yaptı! 1962 model aracına istediği fiyat dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.