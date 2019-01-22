MAGAZİN

Güler Işık'ın fotomontaj isyanı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 21:52 | Son Güncelleme

Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık, "Son günlerde çok çirkin bir iftiraya maruz kalmaktayım" dedi.

Güler Işık'ın fotomontaj isyanı!

Kendisine yönelik linç kampanyası düzenlendiğini söyleyen Işık, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İftiraya maruz kaldığını belirten Işık şu açıklamayı yaptı:
''Ben Güler Işık. Yıllarca Türkü sektöründe halka malolmuş bir sanatçıyım. Maalesef bir konu üzerinde söylemiş olduğum bir cümle üzerine kaç gündür sosyal medyada linç kampanyası yapılmakta! Şahsımın daha önce hiçir şekilde oynamadığı bir filmi fotomontaj yaparak kötü ve çirkin iftiralarla maruz kalmaktayım. Yarın itibarıyla bilişim suçları kapsamında savcılığa avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağız. Şahısların kimliklerini ip numaralarından tespit ettikten sonra hukuk yoluyla sonuna kadar hesap soracağım ve takipçisi olacağım. Bu benim şahsıma yapılmış bir saldırı değil, benim üzerimden hükümete oynanmış çirkin bir oyundur. Bu çirkin iftiralara itibar etmemenizi temenni ederim. Allah'a emanet olun...''

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Anahtar Kelimeler:
güler ışık fotomontaj

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