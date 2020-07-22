Gülistan Doku'ya ne oldu? Gülistan Doku kimdir, bulundu mu?

Gülistan Doku'nun kayıp haberilerinin ortaya çıkmasının ardından merak edilen konulardan birisi de Gülistan Doku'ya ne olduğuydu. İlk dönemler ailesinin, eski Rus erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığını iddia etti. Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok(23) ile ailesinin evinde tartışan Gülistan Doku'dan haber alınamayanca ailesi, Tunceli'de bir polisin üvey oğlu olan Zaynal Abarok tarafından zorla yurt dışına kaçırıldığını iddia etti. Ailesinin Tunceli'de kayıp başvurusu yaptığı Gülistan Doku için 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Tunceli'de ğitim gören Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisidir. 21 yaşında olan Gülistan Doku'nun memleketi Diyatbakır'dır. 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kedisinden haber alınamadı. Gülistan Doku'nun bulunması için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmiş, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri ile ortak kampanya çalışması yürütülmüştür.

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan Doku hala bulunamadı. Gülistan Doku için aylardır sosyal medyada gündem oluşturuluyor. Sosyal medyada araştırmaları gören vatandaşlar Gülistan Doku'ya ne oldu, Gülistan Doku kimdir sorularıyla araştırma yapmaya başladılar.

Gülistan Doku intihar mı etti?

Kayıp ilanının ardından 10 gün geçtikten sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmadaki bilgilere göre Gülistan Doku'nun odasında intihar mektubu bulundu. İntihar notunun ardından polisler ve dalgıçlar intihar ettiği yerde Gülistan Doku'ya ait bazı eşyalar buldu. 14 Ocak tarihi itibari ile Tunceli Valisi'nin de katıldığı arama çalışmaları devam etti.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Dok: "İntihar mektubu nerede?"

Gülistan Doku'nun kaybolmasından hemen 10 gün sonra ortaya çıktığı iddia edilen indihar mektubunun olmadığını aktaran ablası Aygül Doku, gazetecilerle yaptığı röportajda şunları söyledi:

"Gülistan o gece yurda gitmedi diye, bütün haberlerde 'odasında intihar mektubu bulundu' deniyor. Peki intihar mektubu nerede? Biz aile olarak intihar mektubunu neden bulamıyoruz. Bu açıdan da avukatımız gereken hukuki süreci başlatmıştır." dedi.

Arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememiş olmasının akıllara başka soru işaretleri getirdiğini ifade eden Doku, "Gülistan'ın sudan çıkmadığı her gün bizim için bir umut." diye konuştu.



