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Güliz Ayla'dan yeni direk dansı pozu! Olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 09:46 | Son Güncelleme

Uzun zamandır direk dansı performansı sergilemeyen Güliz Ayla, direk başında verdiği pozla hayranlarını heyecanlandırdı.

Güliz Ayla'dan yeni direk dansı pozu! Olay oldu

Son zamanlarda müziğinden çok yaptığı direk danslarıyla gündemde olan şarkıcı Güliz Ayla, bir süredir direk dansı performansı sergilemiyordu.

Uzun süre sonra ilk kez direği ile ilgili paylaşım yapan Ayla’nın fotoğrafına beğeni yağdı. Güliz Ayla'nın cesur paylaşımı hayranlarından ilgi gördü.

Ayla daha önce kendisine gelen eleştirilere şöyle tepki göstermişti:

guliz-ayla

"Direk dansı yaparken üzerinde kıyafet varken kayıyorsun, tekniken giyinik yapmak mümkün değil. Çıplak da atarım, istediğim şekilde paylaşım yaparım. Kimseyi ilgilendirmez, o işin yapılışı da öyle yani. Herkes kendi kirli aklına baksın. Direk dansı en büyük hobim, evimin ortasına direk yaptırdım."


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