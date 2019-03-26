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Gülperi ölümle burun buruna! Gülperi dizisi 26. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2019 01:05 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 26. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Gülperi yeni bölümde Eyüp’ün Gülperi’yi boğazına bıçak dayayarak rehin alıyor. Hasan ilse annesini bırakması için Eyüp’ü tehdit ediyor. Kadir ise gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşıyor. Peki Eyüp Gülperi'ye ne yapacak? Cem Adrian’ın seslendirdiği “Gaziantep Yolunda” türküsünün eşlik ettiği Gülperi'nin yeni bölüm fragmanı duygusal sahneleriyle de izleyenleri derinden etkiliyor. İşte Gülperi 26. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in başrollerde oynadığı Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 26. bölüm tanıtımı yayınlandı.

“ANNEME BİR ŞEY OLURSA NEFES ALAMAM!”
Eyüp’ün Gülperi’yi boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı korku dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Hasan, annesini bırakması için Eyüp’ü tehdit ediyor. Polislerle olay yerine gelen Kadir karşısında çocukları bulurken, Can’ın “Anneme bir şey olursa çok kötü olurum ben, nefes alamam. Kalbim de atmaz!” sözleri yürekleri dağlıyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 25. bölümünde Kadir son anda Gülperi’ye yetişerek boşanmasına karşı çıktı. Yakup’un, ailenin veliahdı olma teklifiyle kafası karışan Hasan, annesine inat olmadığı bir insan gibi davranmaya başladı. Gülperi’nin evlendiğini duyan Taşkın ailesinin tepkisi sert oldu. Çocuklarını geri almak için Yakup Ağa’nın kapısına dayanan Gülperi kafasından aldığı darbeyle yaralansa da Yakup’un karşısında durdu. Gülperi, Hasan ve Bedriye’nin hasreti ile yanarken hiç beklenmedik bir olay oldu ve Gülperi ve Kadir’in evlendiğini öğrenen Eyüp tecritten firar edip Şeyma’yı kaçırdı. Şeyma’nın kaçırıldığını öğrenen Kadir, polisle bir operasyon hazırlığına girerken Gülperi, gizlice Eyüp ve Şeyma’nın yanına gitti. Şeyma’ya karşılık Gülperi’yi isteyen Eyüp çocukların araya girmesine rağmen isteğinden vazgeçmedi. Eyüp, kendini feda eden Gülperi’nin boğazına bıçak dayayıp kaçırırken, olay yerine gelen Kadir şoke oldu. Eyüp’ün Gülperi’yi aldığını öğrenen Kadir darmadağın olurken Gülperi, Eyüp’le bir belirsizliğe sürükleniyordu.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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