MAGAZİN

Gülşah Saraçoğlu ile Selçuk Yentur ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

Modacı Gülşah Saraçoğlu daha önce iki kez evlenip boşandığı eski eşi Selçuk Yentur yine ayrıldı

Gülşah Saraçoğlu ile Selçuk Yentur ayrıldı!

Modacı Gülşah Saraçoğlu daha önce iki kez evlenip boşandığı eski eşi Selçuk Yentur ile üçüncü kez evlenmeye hazırlanıyordu.

Modacı Gülşah Saraçoğlu iş insanı Selçuk Yentur ile 2010'da evlenip 2012 yılında boşandı.

Gülşah Saraçoğlu bu ayrılığa iki yıl dayanıp 2014 yılında tekrar Selçuk Yentur ile evlendi.

Gülşah Saraçoğlu ve Selçuk Yentur'un 2. evliliği ise 1 yıl sürdü ve çift 2015 yılında boşandıklarını açıkladı.

Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan çift geçen Ocak ayında nişanlanmış, yüzükleri de Ali Ağaoğlu takmıştı.

Instagram'daki 'gazetemagazin' adlı hesabın iddiasına göre, Gülşah Saraçoğlu ile Selçuk Yentur ayrıldı.

Birlikte çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından silen modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Ensari Deri Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Ensari'yle birlikte olmaya başladığı ve geçenlerde yurt dışına tatile gittiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Selçuk Yentur

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