Gülşah Saraçoğlu küfürler yağdırarak ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz’le yeniden barıştı

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz’le ilişkisine üçüncü bir şans verdi. Sosyal medyada yeniden birbirini takip etmeye başlayan ikili bu hareketiyle herkesi çok şaşırttı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU: BİRBİRİMİZE EMANETİZ

Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile yeniden bir araya geldiğini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. 39 yaşındaki modacı, "Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" dedi.

Gülşah Saraçoğlu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum... Biz çok badire atlattık... Yeri geldi birbirimizi kırdık döktük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsaade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, "Aman yapma etme" dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum... Tabii ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz... Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam... Ben de onu tabii ki... Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz. Onun da benim de aslanlar gibi evlatlarımız var; Aslan'ım Azranur ve Gökalp paşamız... Gerisi boş... Kendi evladımın babası için bir şey diyemem ama Gökhan'ın evlatlarının annesi çok kıymetli...