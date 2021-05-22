Gülşah Saraçoğlu küfürler yağdırarak ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz’le yeniden barıştı

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, olaylı bir şekilde ayrıldığı iş insanı sevgilisi Gökhan Göz’le ilişkisine üçüncü bir şans verdi. Sosyal medyada yeniden birbirini takip etmeye başlayan ikili bu hareketiyle herkesi çok şaşırttı.
Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile yeniden bir araya geldiğini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. 39 yaşındaki modacı, "Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" dedi.
Gülşah Saraçoğlu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum... Biz çok badire atlattık... Yeri geldi birbirimizi kırdık döktük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsaade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, "Aman yapma etme" dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum... Tabii ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz... Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam... Ben de onu tabii ki... Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz. Onun da benim de aslanlar gibi evlatlarımız var; Aslan'ım Azranur ve Gökalp paşamız... Gerisi boş... Kendi evladımın babası için bir şey diyemem ama Gökhan'ın evlatlarının annesi çok kıymetli...
Sakın yanlış bir şey yazmayın ilişkimizle alakalı, çocuklarımız var... Aslanlar gibi iki evlat babası... Ben de Aslan'ımın annesiyim... Kimse kimseye yanlış̧ yapmaz bu saatten sonra, çünkü yeterince üzüldük. Derslerimizi aldık... Umarım her şey güzel gider... Bu mevzudan dolayı kırıp döktüğüm kim varsa, en başta ailelerimiz olmak üzere kalbini kırdığım herkesten kendi adıma özrümü borç bilirim... Seni seviyorum Gökhan Göz.
Öte yandan ayrılık sonrasında evinde arkadaşlarıyla eğlenen Gökhan Göz'e, Saraçoğlu Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı.
Ünlü modacı çıkan haberlerden sonra da, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." demişti.
Saraçoğlu, daha önce de Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. İş adamı da, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.
Saraçoğlu da konuyla ilgili olarak, "Yağ aldırma ameliyatımdan sonra değişti, bana hakaret etmeye başladı. Sosyal medya hesabından üzerinden beni kötülüyordu, o anda deli oldum. Bu ilişkiyi yaşadığıma büyük pişmanım" açıklamasını yapmıştı.
Çift, o dönem ayrıldıktan iki hafta sonra ilişkilerine yeniden bir şans verme kararı almıştı. Saraçoğlu, "Hepinizin de bildiği gibi Gökhan'la olan ayrılığımız çok ortalığı karıştırdı... Yaşanılan tüm olaylardan son derece rahatsız olduk... İnsanlar öfkeyle hata yapabilir. Biz de tüm bu olan bitenden ötürü çok üzüldük, bir araya geldik. Sorunlarımızı çözmek adına... Evet barıştık ve ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor." demişti.
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