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Gülşen Bubikoğlu: Bazı şeyler geçmişte kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin, "Ekranlara dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Bubikoğlu, "Dizilerden sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum." dedi.

Gülşen Bubikoğlu

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde sakin bir yaşam sürdürüyor.
Yeşilçam'a 70'li yıllarda adım atan Bubikoğlu, 'Gırgıriye', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynadı.
Ekralara dönmeyi düşünmediğini her fırsatta dile getiren Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna yanıt verdi.

"BAZI ŞEYLER GEÇMİŞTE KALDI"

"BAZI ŞEYLER GEÇMİŞTE KALDI"
Bubikoğlu şunları söyledi: Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.
1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu, 1977'de kızı Zeynep inanoğlu'nu kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı.
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