Gülşen Bubikoğlu: Bazı şeyler geçmişte kaldı

Bubikoğlu, "Dizilerden sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum." dedi.

Gülşen Bubikoğlu

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde sakin bir yaşam sürdürüyor.

Yeşilçam'a 70'li yıllarda adım atan Bubikoğlu, 'Gırgıriye', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynadı.

Ekralara dönmeyi düşünmediğini her fırsatta dile getiren Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna yanıt verdi.

"BAZI ŞEYLER GEÇMİŞTE KALDI" Bubikoğlu şunları söyledi: Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.