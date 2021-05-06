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Gülşen Bubikoğlu'dan süper minili 20'li yaş pozu

06.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, 20'li yaş fotoğrafıyla hayranlarını mest etti.

Gülşen Bubikoğlu'dan süper minili 20'li yaş pozu

Türk sinemasının usta oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, hem 20'li yaz fotoğrafını hem de selfie’sini yorumlara kapalı bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bubikoğlu, fotoğrafa şu notu da düştü:

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“Umarım bu sıkıcı kapanmalar işe yarar da insanlar güzel, sağlık dolu bir yaz geçirebilirler. Sağlık çalışanlarımız rahat bir nefes alabilirler. Ekonomik durumlar da yavaştan yoluna girer. Tabii en güzeli virüsün hepten yok olması. Biraz ütopik ama güzel bir sürpriz olurdu. Sağlıkla kalalım.”

Ekran Alıntısı

Gülşen Bubikoğlu süper minili 20'li yaş fotosunu da "20'li yaşlar mı" yorumuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Instagram
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu 20 yaş fotoğrafları genellikle nedense 45 yaş üstü bayanlar daha çok akıma katılıyor..Gülşen ninede onlardan biri..yav artık torun tombalak sahibi olmuş insanlarsınız ne kadar boş işlerle uğraşıyorsunuz..Sizin yaşınızdakiler şuanda KABE İ TAHAF ederken fotoğraf paylaşıyor sende 20 lik mini etekli fotoğrafınımı paylaşıyorsun..
O ZAMANLAR KADINLARDA GÜZELMİŞ.MAŞALLAH.
Çok Güzel kadın

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