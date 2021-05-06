Gülşen Bubikoğlu'dan süper minili 20'li yaş pozu

Türk sinemasının usta oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, hem 20'li yaz fotoğrafını hem de selfie’sini yorumlara kapalı bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bubikoğlu, fotoğrafa şu notu da düştü:

“Umarım bu sıkıcı kapanmalar işe yarar da insanlar güzel, sağlık dolu bir yaz geçirebilirler. Sağlık çalışanlarımız rahat bir nefes alabilirler. Ekonomik durumlar da yavaştan yoluna girer. Tabii en güzeli virüsün hepten yok olması. Biraz ütopik ama güzel bir sürpriz olurdu. Sağlıkla kalalım.”

Gülşen Bubikoğlu süper minili 20'li yaş fotosunu da "20'li yaşlar mı" yorumuyla paylaştı.

