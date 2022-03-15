Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İstanbul'un Beykoz ilçesinin güzide semtlerinden Kanlıca'daki yalısından fotoğraf paylaşan usta oyuncu eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki Gülşen Bubikoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Kimin kızı? Gülşen Bubikoğlu filmleri nelerdir? Usta oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Gülşen Bubikoğlu, Fatih Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, L.C.C. Kültür Merkezi' nde bir sene boyunca lisan, mankenlik ve dans eğitimleri gördü.

Gülşen Bubikoğlu, 1973'te "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. 1977 yılında kızı, Zeynep İnanoğlu doğdu.

Antalya Film Festivalinde, Halit Refiğ'in Kurtar Beni filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.

İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur.

Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır.

Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden hakettiği ilgiyi görmüştür.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMİN KIZI?

Gülşen Bubikoğlu'nun annesi Şennur Candır'dır. Ünlü oyuncunun Nilgün Bubikoğlu isminde bir kız kardeşi vardır.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU FİLMLERİ NELERDİR?

Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı filmler:

Yaban (1973)

Şafakta Buluşalım (1975)

Üç Kağıtçılar (1975)

Ah Nerede (1975)

Mahçup Delikanlı (1974)

Yüz Liraya Evlenilmez (1974)

Cici Kız Aysın (1974)

Reisin Kızı (1974)

Ayrı Dünyalar (1974)

Yaz Bekarı (1974)

Ah Bu Gençlik (1975)

Evcilik Oyunu (1975)

Kader Bağlayınca (1976)

Sıralardaki Heyecan (1976)

Ne Umduk Ne Bulduk (1976)

Baş Belası (1976)

Ölmeyen Şarkı (1977)

Bizim Kız (1977)

İşte Bizim Hikayemiz (1978)

Vahşi Gelin (1978)

Mücevher Hırsızları (1979)

Canikom (1979)

Renkli Dünya (1980)

Tanrıya Feryat (1980)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Gırgıriye (1981)

Görgüsüzler (1982)

Leyla İle Mecnun (1982)

O Kadın (1982)

Kördüğüm (1982)

Gırgıriyede Cümbüş Var (1983)

İhtiras Fırtınası (1983)

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)

Alev Alev (1984)

Paramparça(1985)

Savunma (1986)

Kıskıvrak (1986)

Kurtar Beni (1987)

Kızım ve Ben / Gurbet Kadını (1988)

Suçlu (1989)

Madde 438 (1990)

Zirvedekiler (1993)

Affet Bizi Hocam (1998)

GÜLŞEN BUBİKOĞLU SON HALİ

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. İşte usta oyuncunun son hali:





