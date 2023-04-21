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Gülben Ergen "Derdi ağır bir ülkeyiz" deyince Tuğba Ekinci ve Sinan Akçıl sessiz kalmadı

21.04.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen "Seçimden, depreme, ekonomiden, bağışlara, eğitimden yaşama oldukça zor ve gündem sürekli değişiyor" deyince gündem oldu. Tuğba Ekinci ve Sinan Akçıl bu açıklamaya ise sessiz kalmadı.

Gülben Ergen "Derdi ağır bir ülkeyiz" deyince Tuğba Ekinci ve Sinan Akçıl sessiz kalmadı

Gülben Ergen, katıldığı 2. Sayfa yayınında sözleriyle dikkat çekti. Deprem sonrası depremzedeler için çeşitli kampanyalar yaparak gündeme gelen Ergen dinleyicilerin artık şarkı dinleyecek enerjilerinin olmadığını söyledi.

Gülben Ergen konuşmasında “Derdi ağır bir ülkeyiz. Seçimden depreme, ekonomiden bağışlara, eğitimden yaşama oldukça zor ve gündem sürekli değişiyor. Şarkı dinleyecek halimiz kalmadı” deyince Sinan Akçıl ve Tuğba Ekinci kendilerini tutamadı.

Ekinci "Hayat her türlü yaşamaya yaşatmaya değer. Türkiye'de para kazanamayan hiçbir yerde kazanamaz" dedi.

Sinan Akçıl ise "Bizim rakamlar pek öyle söylemiyor" yanıtını verdi.

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