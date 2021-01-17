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Gülşen Bubikoğlu son pozuyla olay oldu! Yıllara meydan okuyor

17.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Gülşen Bubikoğlu son pozuyla olay oldu! Yıllara meydan okuyor

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla beğeni topladı. 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor.

Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyülüyor.

"Yeşilçam'ın en güzel kadını" anketlerinde her zaman birinci seçilen 66 yaşındaki usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, gözlüklü imajını paylaştı. Gözlükleriyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Bubikoğlu, paylaşımına "Herkese iyi hafta sonları" notunu düştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülşen Bubikoğlu'nun pozu büyük ilgi gördü. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncuya beğeni yağdı.

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Ayrıca usta oyuncunun kıyafetiyle gözlüğünün aynı renk olması dikkat çekti.

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