Gülşen Bubikoğlu son pozuyla olay oldu! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyülüyor.
"Yeşilçam'ın en güzel kadını" anketlerinde her zaman birinci seçilen 66 yaşındaki usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, gözlüklü imajını paylaştı. Gözlükleriyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Bubikoğlu, paylaşımına "Herkese iyi hafta sonları" notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullanan Gülşen Bubikoğlu'nun pozu büyük ilgi gördü. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncuya beğeni yağdı.
Ayrıca usta oyuncunun kıyafetiyle gözlüğünün aynı renk olması dikkat çekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum