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Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı! Cüneyt Arkın'ın ardından...

29.06.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, Canikom, Vahşi Gelin, Alev Alev, Ayrı Dünyalar gibi birçok filmde başrolü paylaştığı Cüneyt Arkın için "Benim en yakışıklı partnerim" diye kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı.

Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı! Cüneyt Arkın'ın ardından...

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın'dan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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Bu paylaşımlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise Gülşen Bubikoğlu'ndan geldi. Canikom, Vahşi Gelin, Alev Alev, Ayrı Dünyalar gibi birçok filmde başrolü paylaştığı Cüneyt Arkın için "Benim en yakışıklı partnerim" diyen Bubikoğlu, kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı.

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Cüneyt Arkın ile siyah-beyaz bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Gülşen Bubikoğlu;

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"Bu sabah aldığım acı haberle göğsüme bir yumruk oturdu. CÜNEYT ARKIN I kaybetmişiz! Sinemanın en güçlü aktörü, sağlığını bedel olarak ödediği, benim en yakışıklı partnerim. Hiçbir şeye odaklanamadan oturduğum yerde kalakaldım. Ne kadar üzgünüm, anlatamam. Canım Betül ve güzel aileye başsağlığı ve sabır diliyorum. Zor kabullenilecek bir kayıp. Huzur içinde uyusun canım dostum"


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Cüneyt Arkın Gülşen Bubikoğlu
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