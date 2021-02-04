Gülşen'den gündeme dair paylaşım! LGBT-İ paylaşımı olay oldu

Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın”LGBT, yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir” sözlerinden sonra bir paylaşım yapınca gündem oldu.

Son günlerde Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle gündeme gelen LGBT-İ bireylere Gülşen'den destek geldi.

“Lgbti var böyle bir şey” notunu paylaşan Gülşen sonrasında ise “Şanlıurfada 14 yaşındaki kız doğum yapıyor. Babası kim? diye soruyorlar. ‘Ya abim ya dayım, ikisi de bana tecavüz etti’ diye cevap veriyor. Allah'tan kızın dayısı ile abisi eşcinsel değil. Yoksa ortalık ayağa kalkardı" notunu da paylaşınca takipçilerini ikiye böldü.

Gülşen'in bu paylaşımı sonrası bazı hayranları destek mesajı atarken bazıları ise politika yapmamasını söyledi.

