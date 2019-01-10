MAGAZİN

Gülşen'den oğlu Azur için doğum günü partisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 23:36 | Son Güncelleme

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, 2 yaşına giren oğulları Azur Benan için doğum günü partisi organize etti.

Gülşen'den oğlu Azur için doğum günü partisi!

Ünlü şarkıcı Gülşen ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu 2. yaş gününde oğulları Azur için Bebek'teki bir mekanda doğum günü partisi düzenledi.

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Gülşen o anları sosyal medya hesabından'İyi ki doğdun oğlum' notuyla takipçileri ile paylaştı.

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