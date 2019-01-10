Gülşen'den oğlu Azur için doğum günü partisi!

Ünlü şarkıcı Gülşen ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu 2. yaş gününde oğulları Azur için Bebek'teki bir mekanda doğum günü partisi düzenledi.

Gülşen o anları sosyal medya hesabından'İyi ki doğdun oğlum' notuyla takipçileri ile paylaştı.





