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Gülşen'e imam hatip liselilere dair sözleri sonrası soruşturma! Ömer Çelik'ten tepki

25.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler gündeme bomba gibi düştü. Gülşen'in sözleri tepki çekince savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Gülşen'in sözlerine bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. İşte Gülşen soruşturması ve tepkiye dair detaylar...

Şarkıcı Gülşen bir konserinde bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler aylar sonra sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı bulunan Gülşen'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

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"İNSANLIK AYIBIDIR"

Ömer Çelik sosyal medyada şunları yazdı:

"Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...

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Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz.
Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir."


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Ömer Çelik Gülşen
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