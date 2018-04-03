MAGAZİN

Gülşen eşi için kesenin ağzını açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Gülşen, kendisine jest üstüne jest yapan eşi Ozan Çolakoğlu’na jestle karşılık verdi.

Gülşen eşi için kesenin ağzını açtı

Gülşen, önceki gün 46 yaşına giren müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu için romantikliğini konuşturdu.

Gülşen, her zaman yaptığı jestlerle kendisini şımartan eşinin doğum gününde Paris'te romantik bir kutlama organize etti.

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Şarkıcı, eşinin doğum gününe özel organize ettiği seyahat için de kesenin ağzını açtı. Popçu, ailesiyle konaklamak için Paris'in en lüks otellerinden biri olan Four Seasons'ta geceliği 15 bin TL'ye delux oda tuttu.

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PARİS'TE ROMANTİK İKİ GÜN

Romantik akşam yemeği öncesinde fotoğrafını paylaşan popçu, altına "Paris'te bir doğum gününe geldim. İyi ki doğdun iyi ki" notu düşüp eşini etiketledi. Çolakoğlu da "İyi ki sen" diye karşılık vererek eşine bu güzel sürprizi için teşekkür etti. Birkaç gün Paris'te kalacak olan ikili, daha sonra Gülşen'in konseri için Türkiye'ye dönecek.

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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu 2016 yılında Barselona 'da dünyaevine girdi. Çiftin Aruz Benan adında bir oğlu var.

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