Gülşen: Gümbür gümbür geliyorum

Konserlerin tekrar başlamasıyla programı hız kazanan Gülşen, önceki gün aracıyla Baltalimanı'nda görüntülendi. Pandemiden dolayı uzun süredir dinlendiğini ifade eden popçu, "Tatile ihtiyaç duymadım açıkçası. Zaten uzun bir süredir dinleniyoruz. Şimdi iş zamanı" dedi.

"GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUM"

Sahneleri çok özlediğini söyleyen Gülşen, "Sadece biz değil, herkes eski günlere dönmek istiyor. Geçen akşam Ankara'da ilk konserimi verdim. Bayağı heyecanlandım doğrusu. Öte yandan sürekli stüdyodayım. Serdar'ın proje albümünde varım. Benim bir albüm çalışmam, ayrıca single çalışmam var. Şehrazat'ın proje albümünde bir şarkım var. Anlayacağınız gümbür gümbür geliyorum" diyerek, gülümsedi.

"BU BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Pandemi sürecinde olabildiğince oğulları Azur ile vakit geçirdiklerini ifade eden Gülşen, "Çocuklar için bir yandan zor, bir yandan da iyi oldu. Keşke bütün çocuklar annelerinden, babalarından gerekli ilgi ve alakayı görerek büyüyebilse. Ülkemizin kanayan bir yarası var. Hepimiz görüyoruz. Bu beni çok üzüyor" dedi.

