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Gülşen hayranlarından tam not aldı: Böyle çok daha güzelsin

02.05.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından konserinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Lacivert uzun bir elbise tercih eden Gülşen'in kombinini çok beğenen sosyal medya kullanıcıları "Böyle çok daha güzelsin" yorumunu yaptı.

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Gülşen, uzun bir süredir sahne kıyafetleri ve yeni klibi Lolipop ile konuşulmaya devam ediyor. Yoğun bir konser maratonu olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sahne pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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KOMBİNİ TAM NOT ALDI

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan ve konserinden kareleri sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcı, son olarak 30 Nisan'da verdiği konserinden pozlarını yayınladı. Sahne kıyafetleri dekolteli bulunduğu için eleştirilen şarkıcı, bu sefer de lacivert parlak straplez bir elbise tercih etti.

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Farklı tarzıyla her zaman konuşulan şarkıcının yüzündeki taşlar da dikkatlerden kaçmadı. Gülşen'in sahne kıyafetini çok beğenen sosyal medya kullanıcıları ise "Böyle çok daha güzelsin yorumları yaptı.

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