MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen'in Bergen performansı sosyal medyayı ikiye böldü! Popstar Mehtap'tan Gülşen'e hodri meydan

Gülşen'in Bergen performansı sosyal medyayı ikiye böldü! Popstar Mehtap'tan Gülşen'e hodri meydan

25.02.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen, Bergen için özel olarak hazırlanan saygı albümünde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okudu. Gülşen'in performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kişi "Tam anlamıyla fiyasko" yorumunu yaptı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Popstar ile tanınan şarkıcı Mehtap, Gülşen'e hodri meydan diyerek yeni çıkaracağı albümde bu şarkıyı söyleyeceğini açıkladı .

Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan dolayı Acıların Kadını lakabıyla tanınan Bergen'in hayatı film oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona giriyor. Usta sanatçı için bir de saygı albümü hazırlandı.

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Son zamanlarda sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen ise Bergen için hazırlanan albümde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını yorumladı. Gülşen'in performansı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in yorumunu hiç beğenmediğini söylerken bir kısım da "Bu kadar modernize edilip bu kadar iyi olamazdı bir şarkı" yorumunu yaptı.

bergen-in-sen-affetsen-ben-affetmem-sarkisini-14757032_9385_m

bergen-in-sen-affetsen-ben-affetmem-sarkisini-14757032_2371_m

bergen-in-sen-affetsen-ben-affetmem-sarkisini-14757032_4083_m

bergen-in-sen-affetsen-ben-affetmem-sarkisini-14757032_6704_m

bergen-in-sen-affetsen-ben-affetmem-sarkisini-14757032_4923_m

bergen-in-sen-affetsen-ben-affetmem-sarkisini-14757032_9555_m

POPSTAR MEHTAP'TAN HODRİ MEYDAN

4 Mart'ta yayınlanacak albümünde kendisinin de seslendirdiği 'Sen Affetmem Ben Affetmem' şarkısını Gülşen'den dinleyen Mehtap Yılmaz şaşırtan bir yorumda bulundu. Gülşen'in okuduğu şarkıyı beğenmediğini dile getiren Yılmaz, Instagram hesabından Gülşen'in fotoğrafını paylaşarak altına ''Gülşen olmamış canım benim. Çok kötü. Otur sıfır!! Şimdi sakince beni bekle'' notunu düştü.

mehtap-yilmaz-gulsen-bergen-r1rM

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo'nun nişanlısının karnı burnunda pozlarına beğeni yağdıRonaldo'nun nişanlısının karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı
Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda ettiSurvivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti
Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildiTatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
Bergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Canlı yayında Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Kiev ve Lviv'de siren sesleri! "Füze saldırıları yeniden başladı"

Kiev ve Lviv'de siren sesleri! "Füze saldırıları yeniden başladı"

Maç sonu olay açıklama! ''Utanıyoruz''

Maç sonu olay açıklama! ''Utanıyoruz''

İlginizi Çekebilir

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Karşılıklı aşk itirafı sonrası bomba hareket! Tam 24 yıl sonra...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Çocukları ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Çocukları ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Şiddeti unutup yeniden evlenecekti! Bomba iddia

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.