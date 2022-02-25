Gülşen'in Bergen performansı sosyal medyayı ikiye böldü! Popstar Mehtap'tan Gülşen'e hodri meydan

Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan dolayı Acıların Kadını lakabıyla tanınan Bergen'in hayatı film oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona giriyor. Usta sanatçı için bir de saygı albümü hazırlandı.

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Son zamanlarda sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen ise Bergen için hazırlanan albümde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını yorumladı. Gülşen'in performansı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in yorumunu hiç beğenmediğini söylerken bir kısım da "Bu kadar modernize edilip bu kadar iyi olamazdı bir şarkı" yorumunu yaptı.

POPSTAR MEHTAP'TAN HODRİ MEYDAN

4 Mart'ta yayınlanacak albümünde kendisinin de seslendirdiği 'Sen Affetmem Ben Affetmem' şarkısını Gülşen'den dinleyen Mehtap Yılmaz şaşırtan bir yorumda bulundu. Gülşen'in okuduğu şarkıyı beğenmediğini dile getiren Yılmaz, Instagram hesabından Gülşen'in fotoğrafını paylaşarak altına ''Gülşen olmamış canım benim. Çok kötü. Otur sıfır!! Şimdi sakince beni bekle'' notunu düştü.





