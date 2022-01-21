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  4. Gülşen'in dansına ağza alınmayacak sözler etmişti! Ebru Polat'tan seksi dans

Gülşen'in dansına ağza alınmayacak sözler etmişti! Ebru Polat'tan seksi dans

21.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in kalça dansını rahatsız edici bulan ve ünlü şarkıcıya ağza alınmayacak sözler söyleyen Ebru Polat TikTok'a dönüşünü seksi dansa kutladı. İddialı bir body giyen Polat geri döndüğünün mesajını verdi.

Ebru Polat geçtiğimiz hafta Gülşen'in dansını eleştirmiş ve ünlü şarkıcının cinsel organının göründüğünü söyleyip sert ifadeler kullanmıştı. Polat hızını alamayıp "Kameraya domalmışsın ya" ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamalarıyla herkesi şoke eden Polat sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

TikTok'a döndüğünü haber veren Polat seksi dansıyla dikkat çekti. Ebru Polat'ın iddialı göğüs dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

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Ebru Polat paylaşımına "Çakma taklitlerim nerede" notunu düştü.

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Ebru Polat
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