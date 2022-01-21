Gülşen'in dansına ağza alınmayacak sözler etmişti! Ebru Polat'tan seksi dans

Ebru Polat geçtiğimiz hafta Gülşen'in dansını eleştirmiş ve ünlü şarkıcının cinsel organının göründüğünü söyleyip sert ifadeler kullanmıştı. Polat hızını alamayıp "Kameraya domalmışsın ya" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamalarıyla herkesi şoke eden Polat sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

TikTok'a döndüğünü haber veren Polat seksi dansıyla dikkat çekti. Ebru Polat'ın iddialı göğüs dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

Ebru Polat paylaşımına "Çakma taklitlerim nerede" notunu düştü.



