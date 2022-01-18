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Gülşen'in konuşulan transparan kıyafeti bakın ne kadarmış

18.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir sahne kıyafetiyle gündem olan Gülşen yapılan yorumlara "Hiçbir şey demeyeceğim. Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" demişti. Gülşen'in çok konuşulan transparan elbisesinin fiyatı da belli oldu.

Gülşen'in konuşulan transparan kıyafeti bakın ne kadarmış

Ozan Çolakoğlu ile boşanacağı iddia edilen ve iddiaları yalanlayan Gülşen transparan kıyafetiyle hâlâ gündemde. Eşi Çolakoğlu konu hakkında "Gülşen'in kıyafetlerine karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa giyebilir. İşini yapıyor" derken Gülşen ise "Hiçbir şey demeyeceğim. Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi.

Günlerdir konuşulan transparan elbisenin fiyatı da merak edildi.

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Kadın şarkıcılardan bile eleştiri alan Gülşen'in bu havalı tarzına ödediği fiyat da dudak uçuklattı. Fenomenlernegiymiş hesabının haberine göre; Gülşen'in bu transparan elbisesi 7500 TL.

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