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Gülşen'in Lolipop şarkısı ve klibi yayınlandı! Lolipop sosyal medyada gündem oldu

12.03.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in 'Lolipop' şarkısı ve klibi hayranlarıyla buluştu. Yeni şarkısı Lolipop'un kapak fotoğrafı ile de çok konuşulan Gülşen'in klibi YouTube'da yayınlandı. Gülşen iddialı klibi ile sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu. İşte Gülşen'in Lolipop adlı şarkısına çektiği klip ve görüntüler...

Gülşen'in Lolipop şarkısı ve klibi yayınlandı! Lolipop sosyal medyada gündem oldu

Son zamanlarda iddialı sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, bu defa yeni şarkısı Lolipop ile gündemde yer aldı. Lolipop şarkısı ilk defa hayranlarıyla buluştu. Şarkının klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı, daha önce albüm kapağını yayınladığı Lolipop şarkısının klibini ise YouTube'da yayınladı. Gülşen iddialı klibi ile sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu.

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Sosyal medyada çıktığı anda gündem olan şarkının sözleri tartışma yarattı.

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INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Instagram hesabından bir paylaşım da yapan Gülşen "Hem bu şarkının, hem de Gülşen olarak sahip olduğum dünyanın tüm ruhunu ve enerjisini bu denli doğru okumakla kalmayıp müzikal ve görsel şölene dönüştüren bu rüya ekibe sonsuza kadar minnet dolu olacağım" ifadelerini kullandı.

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LOLİPOP ŞARKISININ SÖZLERİ:

Kaçtıkça giriyorum çekimine
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

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Korkulu rüyalarımın sahibi
Oyna duygularımın ol katili
Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo

Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo

My love
İçim dışım lav
Ay lav ay lav
İşim gücüm yok başkalarıyla
Yo
Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo

My love
Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
Bildiklerini unut sırayla
Çarpışmalarımız itinayla
Oooo

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