Gülşen'in Lolipop şarkısı ve klibi yayınlandı! Lolipop sosyal medyada gündem oldu

Son zamanlarda iddialı sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, bu defa yeni şarkısı Lolipop ile gündemde yer aldı. Lolipop şarkısı ilk defa hayranlarıyla buluştu. Şarkının klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı, daha önce albüm kapağını yayınladığı Lolipop şarkısının klibini ise YouTube'da yayınladı. Gülşen iddialı klibi ile sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu.



Sosyal medyada çıktığı anda gündem olan şarkının sözleri tartışma yarattı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Instagram hesabından bir paylaşım da yapan Gülşen "Hem bu şarkının, hem de Gülşen olarak sahip olduğum dünyanın tüm ruhunu ve enerjisini bu denli doğru okumakla kalmayıp müzikal ve görsel şölene dönüştüren bu rüya ekibe sonsuza kadar minnet dolu olacağım" ifadelerini kullandı.

LOLİPOP ŞARKISININ SÖZLERİ:

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo

My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo

