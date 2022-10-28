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Gülşen'in yurt dışı yasağı kalktı! İlk işi bakın ne oldu

28.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen, yurt dışı yasağı kalkar kalkmaz oğlunun yanına Barcelona’ya gitti.

Gülşen'in yurt dışı yasağı kalktı! İlk işi bakın ne oldu

Ünlü şarkıcı Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı kalktı. Yasak kalkar kalkmaz Gülşen, özel uçak kiraladı ve Barcelona’da eğitim gören oğlu Azur Benan’ın yanına gitti.

Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen Çolakoğlu’nun itirazı üzerine yurt dışı yasağı 250 bin TL’lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı, yasak kalkar kalkmaz soluğu Barcelona’da aldı. Gülşen, özel uçak kiralayarak Barcelona’da eğitim gören oğlu Azur Benan’ın yanına gitti.

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İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Gülşen hakkında 21 Ekim'de yapılan ilk duruşmada İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yurt dışı yasağının devam kararı vermesi üzerine avukatı Emek Emre tarafından üst mahkemeye sunulmak üzere itiraz dilekçesi sunulmuştu.

Dilekçede, "Yurtdışına çıkamamam suretiyle uygulanan adli kontrol tedbiri isnat edilen suç ve alınması muhtemel ceza bakımından ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamıştır. Ayrıca adli kontrol tedbirinin, seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellemektedir. Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitimine devam etmektedir. Yurtdışı yasağı nedeniyle küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan hukuksuz şekilde mahrum bırakılmaktadır. Müvekkil evladına ne diyeceğini bilemez durumdadır" denilmişti.

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