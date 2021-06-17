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Gülşen kısa taytıyla ayna pozu verdi

17.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karantina döneminde de sporu aksatmayan Gülşen kısa taytını giydi ayna önünde poz verdi. Gülşen'in karın kasları takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Gülşen kısa taytıyla ayna pozu verdi

Ünlü şarkıcı Gülşen yine paylaşımıyla olay yarattı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Önce spor yaparken pozunu paylaşan Gülşen karın kasları ile dikkat çekerken ardından kısa taytıyla ayna pozunu paylaştı. Gülşen kıyafet denerken çektiği ayna pozu ile Instagram'ı salladı.

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Gülşen'in ayna pozuna "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı.

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Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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