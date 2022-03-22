Gülşen kucak konusuna noktayı koydu! "Kendimi sahnede hapis gibi hissettim, sıkıldım, kucağına oturdum"

'Lolipop' şarkısının önüne geçen pozlarıyla gündemde olan Gülşen bir süre önce konserde arkadaşının kucağına oturunca eleştirilere maruz kalmıştı. Gülşen, Ataşehir'de sahneye çıktı. Cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen şarkı aralarında dinleyicisiyle de sohbet etti.

Gülşen; "Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu" diyerek o hareketiyle ilgili şunları söyledi:

"O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.





