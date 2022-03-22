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Gülşen kucak konusuna noktayı koydu! "Kendimi sahnede hapis gibi hissettim, sıkıldım, kucağına oturdum"

22.03.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnedeki dansları ve iddialı kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen bir konserinde arkadaşının kucağına oturunca gündemi sallamıştı. Gülşen ardından Lolipop şarkısını çıkarıp neredeyse çıplak poz verince iyice hedef haline geldi. Gülşen kucak konusunda yapılan eleştirilere "Canım sıkıldı, arkadaşımın kucağına oturdum" diyerek nokta koydu.

Gülşen kucak konusuna noktayı koydu! "Kendimi sahnede hapis gibi hissettim, sıkıldım, kucağına oturdum"

'Lolipop' şarkısının önüne geçen pozlarıyla gündemde olan Gülşen bir süre önce konserde arkadaşının kucağına oturunca eleştirilere maruz kalmıştı. Gülşen, Ataşehir'de sahneye çıktı. Cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen şarkı aralarında dinleyicisiyle de sohbet etti.

Gülşen; "Çok güzel görünüyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim. En son yine sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu" diyerek o hareketiyle ilgili şunları söyledi:

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"O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" diye konuştu.

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