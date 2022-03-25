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Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı! "İnsan değilsin"

25.03.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen son zamanların en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanacağı konuşulan Gülşen, bu sefer dekolteli sahne kıyafetiyle gündeme geldi.

Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı! "İnsan değilsin"

Gülşen'in yeni albümü için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyayı ve gündemi karıştırmıştı. Eşi Ozan Çolakoğlu ile boşanacakları iddiasına aşk dansıyla yanıt veren Gülşen'in cesur sahne kıyafetleri ortalığı karıştırdı.

GÜLŞEN'İN SAHNE KIYAFETİ GÜNDEMİ YİNE KARIŞTIRDI

Kariyeri, cesur sahne kıyafetleri ve pozlarıyla oldukça konuşulan Gülşen'in açık sahne kıyafeti olay oldu.

Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Cesur kombinini sosyal medyadan paylaşan Gülşen, o pozla yorum yağmuruna tutuldu.
Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Gülşen'in fiziği ve sahne kıyafeti seçimi hakkında olumlu ve olumsuz birçok yorum yapıldı.
Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Kimi kullanıcılar "Bayıldım", "Işıltın yeter", "Çok ama çok iyisin" tarzında yorum yaparken kimi kullanıcılar ise, "O nasıl bir fizik ya insan değilsin", "Vücut zayıflıyor ama kafa ve ayaklar zayıflamıyor", "Tahta kurusu gibi" tarzında yorumlarda bulundu.
Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Gülşen sahnede yırtmaçlı, dekolteli gibi cesur kıyafetler tercih etmeye devam ediyor. Ünlü isim yaptığı işler kadar giydikleriyle de gündeme geliyor.
Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

"KÜLOTLA DA SAHNEYE ÇIKMASINLAR"

Müzisyen İzzet Yıldızhan, sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü isimler için, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” ifadelerinde bulunmuş ve bu ifadeleri olay olmuştu.

Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Konuyla alakalı açıklama yapan Yıldızhan, "Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi. Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" diye konuştu.

Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

Gülşen sahne kıyafetiyle gündemi yine karıştırdı!

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