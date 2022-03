Gülşen ve Ozan ve Çolakoğlu'nun boşanacağını öne süren Onur Akay, son dönemde sahnesine gelen arkadaşının kucağına oturması ile Lolipop şarkısının albüm kapağı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcıyı eleştirdi. Peki Gülşen ve Ozan ve Çolakoğlu boşanıyor mu? Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Lolipop şarkısı nedeniyle ayrılacak mı? İddialar doğru mu? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

GÜLŞEN VE OZAN ÇOLAKOĞLU BOŞANIYOR MU?

Gülşen'in 11 Mart Cuma (bugün) çıkan yeni şarkısı Lolipop’un kapak fotoğrafı gündem oldu. Şarkının sözleri ve kapak fotoğrafını uygun bulmayanlar tepki gösterirken konuya ilişlin bir eleştiri de Onur Akay'dan geldi.

GÜLŞEN VE OZAN ÇOLAKOĞLU LOLİPOP ŞARKISI YÜZÜNDEN AYRILACAK MI?

Onur Akay yazısında Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun boşanacakları iddialarının aslında doğru olduğunu ifade ederek sanatçının sahnede tercih ettiği elbiselerin evliliklerinde kriz yarattığını vurguladı.

GÜLŞEN VE OZAN ÇOLAKOĞLU İLE İLGİLİ İDDİALAR DOĞRU MU?

Çiftin ilişkilerinin bir dargın bir barışık devam ettiğini sözlerine ekleyen Akay, ‘Lolipop’ ve ‘Kucak Dansı’ krizi sebebiyle boşanma kararı aldıklarını iddia etti.

Onur Akay, Ozan Çolakoğlu'nun boşanmak istediğini söyleyip evi terk etmesinin ardından Gülşen'in söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığını belirtti.

LOLİPOP ŞARKISININ SÖZLERİ NELERDİR?

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir Money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo

My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir Money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo

Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir Money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo

Oooo

Oooo

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Ozan Çolakoğlu, 1 Nisan 1972 tarihinde Adana’da doğmuştur. Ortaokul yıllarında müziğe beraber başladığı bir arkadaşı ona “Ozinga” diye bir lakap taktı. Lise bittikten sonra Melih Kibar’ın stüdyosunda bir müzik yarışması hazırlığı için gitti, orada çalışmaya başladı.

1996 senesinde gittiği Amerika’da Boston, Massachusetts’te bulunan Berklee Üniversitesi’nde eğitimini 2000 yılında tamamladı.

Müzik hayatına 1992 yılında Tarkan’ın “Yine Sensiz” albümünün müzik direktörlüğü yaparak başladı. Tarkan’ın sırasıyla Acayipsin, Ölürüm Sana, Karma (albüm), Dudu (albüm), Come Closer, Metamorfoz, Adımı Kalbine Yaz albümlerinde yapımcı ve aranjör olarak bulundu.

Tarkan ile çalışmaya devam ederken Hande Yener’in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil’in “Tek Taşımı Kendim Aldım”, Murat Boz’un Aşkı Bulamam Ben ve rock grubu Pin-Up gibi sanatçıların da albümlerinde aranjeler yaptı.

Sertab Erener’in 2003 yılında Eurovision’da birinci olduğu “Every Way That I Can” şarkısının aranjesini yapan Ozan Çolakoğlu, yine bir hit olan Hadise Açıkgöz’ün “Düm Tek Tek” adlı şarkısının da düzenlemesini yapmıştır.

Sanatçı ve albüm çalışmalarının yanı sıra GORA, Hokkabaz, Organize İşler ve Sınav filmlerinin müzikleri de Ozan Çolakoğlu’na aittir.

1991 yılından beri Türkiye’nin en önemli sanatçılarının albümlerinde yer alan Ozan Çolakoğlu, 2012 Mayıs ayı sonunda kendine ait bir proje albümü çıkardı. Albümde kendisine; Tarkan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Gülşen, Sertab Erener, Göksel, Yalın ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül eşlik etti.

Ozan Çolakoğlu, 2001 yılında kurulan Sarı Ev yapım şirketinin kurucularından biridir. Bu şirketten 2010 yılında ayrıldı.

Ozan Çolakoğlu 2011 yılında popçu Gülşen ile birlikte oldu.