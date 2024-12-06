Gülşen yine bildiğimiz gibi! İddialı tarzı dile düştü! ''Donu yanlış yerde''

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Gülşen yine bildiğimiz gibi...

Her adımı adeta olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına yine oldukça iddialı bir kostüm ile çıkan Gülşen bu defa ışıltılı bikini üstü, mavi pantolonu ve pantolonunun üzerine giydiği bikini altı ile dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Gülşen'in bu farklı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Donu yanlış yerde', 'Çocuğumun pijama üzerine giydiği donuyla yaptığı şov', 'Pazarda kıyafet denemesi yaparken', 'Durum gittikçe vahimleşiyor', 'Pantolon fazlalık olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Eylül ayında yakın dostu Metin Arolat'ı, Ekim ayında da babası Arslan Bayraktar'ı kaybeden Gülşen şimdilerde zor günler geçiriyor.

Bir süre sahnelere ara veren ünlü isim geçtiğimiz günlerde sahnesinde gözyaşlarını tutamamış ve şarkıya devam edememişti.