Gülşen yine çok cesur! Önü ayrı arkası ayrı dekolte

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu’nun geride bıraktığımız gün düzenlediği defilede mini bir konser için davetlilerin karşısına çıkan Gülşen kıyafet seçimiyle göz doldurdu.

DERİN SIRT VE GÖĞÜS DEKOLTESİ

Oğlunun eğitimi için İngiltere’ye yerleşen Gülşen, iş için Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Gülşen son olarak Cengiz Abazoğlu defilesinde sahne aldı.

Mini bir konser veren ünlü şarkıcı, derin sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen defilede bir manken gibi şıklığıyla göz doldurdu.





