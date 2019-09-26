MAGAZİN

Gülşen yine çok cesur! Önü ayrı arkası ayrı dekolte

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Sadece sesiyle değil, verdiği konserlerde tercih ettiği çarpıcı kostümlerle de kendisinden söz ettiren Gülşen, bu geleneği Cengiz Abazoğlu defilesi için de bozmadı.

Gülşen yine çok cesur! Önü ayrı arkası ayrı dekolte

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu’nun geride bıraktığımız gün düzenlediği defilede mini bir konser için davetlilerin karşısına çıkan Gülşen kıyafet seçimiyle göz doldurdu.

sarkici-gulsen

DERİN SIRT VE GÖĞÜS DEKOLTESİ

Oğlunun eğitimi için İngiltere’ye yerleşen Gülşen, iş için Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Gülşen son olarak Cengiz Abazoğlu defilesinde sahne aldı.

sarkici-gulsen

Mini bir konser veren ünlü şarkıcı, derin sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen defilede bir manken gibi şıklığıyla göz doldurdu.

sarkici-gulsen

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Tepki çeken el hareketi!Tepki çeken el hareketi!
Süper minisi ve derin dekoltesiyle olay olduSüper minisi ve derin dekoltesiyle olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülşen Cengiz Abazoğlu defile

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Tugay’ı hiç böyle görmediniz! ‘Bunu birazdan silerim’

Mine Tugay’ı hiç böyle görmediniz! ‘Bunu birazdan silerim’

Can Yaman'dan parmak işareti! Yunanlılar ateş püskürdü

Tepki çeken el hareketi!

Aleyna Tilki süper minisi ve derin dekoltesiyle olay oldu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle olay oldu

Zeynep Alkan gelinlik giydi!

Zeynep Alkan gelinlik giydi! Kızını evlendirdi...

Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya'nın izinde!

Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya'nın izinde!

Selin Ciğerci'nin ifşası sonrası Gökhan Çıra'dan açıklama

İfşadan sonra çileden çıktı! 'Canını yakarım...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.