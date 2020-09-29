Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi Ayşe Arman'a anlattı! ' O, beş psikoloğu kovduğum doğru'

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından senaryolaştırılarak yeni sezonla birlikte ekrana gelen Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizileri, yayınlandıkları günlerde reytingleri alt üst etmiş durumdalar.

Ekranda kitaplarından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Gazeteci Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı. Budayıcıoğlu, gelen eleştirilerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ayşe Arman'ın kendi internet sitesinde yayınladığı o röportajdan bir bölüm şöyle...

Bu arada sizi seven kadar, sinir olan da var… Eleştiren, kafanıza domates atmak isteyen… Sebebi nedir sizce? Sadece kıskançlıkla açıklanabilir mi?

Ne zor soru bu!

Ne dersiniz? İnsanlar meşhur olmanızdan ve çok para kazanmanızdan mı rahatsız?

Benim bir Instagram sayfam var, herkes gibi ben de kendi çapımda oradan bir şeyler paylaşıyorum. Genellikle olumlu yorumlar yazıyor, takipçilerim. Ama bir gün, bir hanım şöyle yazdı. Bu, benim yediğim ilk büyük darbeydi! Dedi ki, “Siz, hasta bakarken para kazanıyorsunuz. Sonra o hastaların hikayelerini kitap yapıyorsunuz. Bir de oradan para kazanıyorsunuz. Şimdi de bir dizi yatınız, oradan kazanacaksınız! Bu nasıl bir haksızlık ya?!”

Cevap yazdınız mı?

Hayır, çünkü anladım ki bizim frekanslarımız ayrı! Ben, ona bir şey anlatamam. Bu tür yorumları, benim en çok sevdiğim insanlar yazıyor üstelik. Ben, gerçi yine de onları sevmeye devam ediyorum. Beni yaralamak için yapıyorlar. Hiçbir şey yazmayacağım ama bir gün bunun yanlış olduğunu söylemek için arayacağım onları. Anlamaya hazır olduklarında… Şu anda değiller. Beni üzmek, yaralamak ve zor durumda bırakmak istiyorlar.

Gündemde olmak aynı zamanda eleştirileri göğüslemek mi demek? Tüm bunları doğal mı karşılıyorsunuz? Yoksa yaralanıyor musunuz?

Yaralanıyorum! Ben, profesyonel olamadım. Etkileniyorum, üzülüyorum bu tür eleştirilere. Ben, bugüne kadar öyle çok fazla gündemde olmadım. Küçük bir çevre içinde, bir hoca olarak ünüm vardı. Ama şimdi işler değişti. Hiç bu kadar hırpalamamıştı insanlar. Bundan sonra daha mı çok hırpalayacaklar acaba diye de korkuyorum.



Mesela sizi, hastalarının mahremiyetini herkesle paylaşarak çıkar sağlamakla suçlayıp “gerçek hayat öyküleri” adı altında doktorluk etiğine, saygı duymamakla itham edenler oldu. Sizin yanıtınız nedir? Hakkınızda bu konuda açılmış bir dava var mı?