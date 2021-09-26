Gülsim Ali İlhan ve annesine yorum yağdı! "Ablanız gibi duruyor"

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerle öne çıkan Gülsim Ali İlhan son dönemde 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemdeydi.

Gülsim Ali İlhan'ın Durul Bazan'dan 22 yaş küçük olması ailesini rahatsız etmiş ve aile bu ilişkiye veto vermişti. Gülsim Ali'nin ailesi merak konusu oldu.

Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'ini canlandıran Gülsim Ali ve annesinin pozları sosyal medyada gündem oldu. Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelen güzel oyuncunun annesinin görüntüsüne beğeni yağdı.

Gülsim Ali İlhan yoğun iş temposu sebebiyle annesini pek göremiyor ve bu sebeple de zaman zaman annesini çok özlediğini söylediği paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Gülsim Ali İlhan'ın paylaşımına "Anneniz sizden genç gösteriyor", "Ablanız gibi duruyor" tarzından yorumlar yağdı.

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

Gülsim Ali İlhan, 24 Eylül 1992 tarihinde Rusçuk, Bulgaristan‘da doğmuştur. Ailesi, Bulgaristan’da yaşayan bir Türk ailesidir ve akıcı bir şekilde Türkçe konuşmasının yanı sıra çok iyi derecede Bulgarca, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Aynı zamanda model olan Gülsim Ali, ilk olarak Bulgaristan’da yapılan Super Model adlı yarışmada Ford Modeli seçilmiştir ve mankenlik kariyeri bu yarışmayla başlamıştır.

2012 yılında gelindiğinde ise oyunculuk kariyerine başlayan Gülsim Ali İlhan ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında başrolünde Hazal Kaya’nın olduğu Son Yaz Balkanlar adlı dizide rol alarak gerçekleştirmiştir.

