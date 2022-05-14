Gülümse Kaderine dizisine Mine Tugay'dan veda paylaşımı: "Son günler"

Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından dizinin sevenlerine üzücü haberi verdi. "Son günler" notuyla Gülümse Kaderine dizisinin 5. bölüm senaryosunu paylaşan güzel oyuncu, veda sözleriyle dikkat çekti.

Yayınlanan hayatına henüz yeni başlayan ve başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi usta isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümüyle final yapma kararı aldı.

BU PAYLAŞIMLA VEDA ETTİ

Sosyal medya hesabından dizinin takipçilerine üzücü haberi veren Mine Tugay, "Son günler" notuyla diziye veda paylaşımı yaptı.





