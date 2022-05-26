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Gülümse Kaderine dizisinin Neval'i Mine Tugay'dan göğüs dekolteli 'tbt' paylaşımı! "Güzel mi gün?"

26.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Özel hayatı ve cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan paylaşımlar yapan Mine Tugay, hikayeler kısmından 'tbt' pozunu paylaştı. Tugay, göğüs dekoltesi ve muhteşem fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gülümse Kaderine dizisinin Neval'i Mine Tugay'dan göğüs dekolteli 'tbt' paylaşımı! "Güzel mi gün?"

Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterine hayat veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık cesur pozlarıyla magazin gündemine gelen güzel oyuncu, pozlarına bir yenisini daha ekledi. 'Tbt' paylaşımı yaparak dekoltesiyle takipçilerine mest eden Mine Tugay tam not aldı.

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GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU

Gülümse Kaderine dizisinin final yapacağını geçtiğimiz hafta paylaşımıyla duyuran Mine Tugay, sosyal medyadan canlandırdığı Neval karakterine veda etti. Kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle 'Hoşçakal Neval' paylaşımı yapan Tugay, güzelliğiyle yine büyüledi.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ 'TBT' PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Son olarak Instagram hesabından göğüs dekolteli ve mini etekli pozunu paylaşan güzel oyuncu Mine Tugay 'tbt' paylaşımı yaptı. Mine Tugay paylaşımında, "Güzel mi gün?" diyerek, güzelliğinin farkında olduğuna dikkat çekti.

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Instagram hesabında 3.7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, her paylaşımıyla olay yaratıyor.

İşte onlardan bazıları;

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Mine Tugay
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