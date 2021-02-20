Gümbür gümbür dönüyorlar! Fear The Walking Dead 6. sezonun 2. kısmından fragman yayınlandı

Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemlerde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin spin-off dizisi olan Fear The Walking Dead'in yeni bölümlerinden fragman yayınlandı.

"ÖLÜM, YIKIM, ÇÜRÜME"

"Ölüm, yıkım, çürüme" sloganı ile gelen altıncı sezonun ikinci kısmının fragmanında Morgan, Virginia, Alicia ve John Dorie dahil olmak üzere tüm temel karakterleri görebiliyoruz.

Normalde 2020 yılında başlayan altıncı sezon kasım ayında yayınlanan yedinci bölüm ile sezon arası vermişti. Dizinin altıncı sezonu, sekizinci bölümü ile 11 Nisan'da tekrar ekranlara dönecek. Haftalık olarak yayınlanması planlanan dizinin sekizinci bölümünü Ian Goldberg ve Andrew Chambliss yöntecek. Sezonun ise toplamda 16 bölüm sürmesi planlanıyor.

Şu anda Fear The Walking Dead'in tüm sezonlarını Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz.