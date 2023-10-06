Bir anlık nasıl yazılır? Bir anlık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir anlık TDK güncel çevrim içi sözlüğünde kısa bir süre içinde şeklinde tanımlanan ve iki ayrı kelimeden oluşan zarf türündeki sözcüklerdendir. İncelenen bu sözcük öbeğinin sözlü dildeki kullanımı genelde bir ve anlık kelimeleri birbirine bitişik halde gibidir. Ancak bu zarf türündeki kelimenin yazılı dildeki doğru kullanımının keşfedilmesi için TDK tarafından açıklanan güncel bilgilere göz atılmalıdır. Buna ek olarak bir anlık sözcük öbeğini içeren cümle örneklerinin incelenmesi de ilgili ifadenin doğru yazılışı üzerine detaylı bilgi edinilmesini sağlayacaktır.

Bir anlık nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda yaygın olarak kullanılan bir anlık sözcük öbeğinin zarf türünde olduğu söylenebilir. Bu sözcük öbeğinin bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği üzerine yapılan araştırmalar ise oldukça fazladır. Dolayısıyla iki ayrı kelimeyi içeren bir anlık zarfının yazılı dildeki doğru olan kullanımının belirtilmesi gerekir. Bir anlık sözcük öbeği okunurken bu öbeği oluşturan kelimeler arasında ulama gerçekleşir. Yani bir sözcüğünün son sesi ile olan r ünsüzü ile anlık kelimesinin ilk ünlüsü olan a arasında ulama vardır. Bu da genelde bir anlık doğru yazılışı konusunda karışıklık yaşanmasına yol açar.

"Bir anlık ayrı mı yazılır?" diye soranlara TDK kapsamındaki güvenilir bilgilere göre sunulması gereken yanıt "evet" şeklindedir. Çünkü bu sözcük öbeği bitişik şekilde yazılan bir birleşik kelime veya kalıplaşmış ifade değildir. Dolayısıyla söz edilen bu zarf öbeği yazılırken bir ile anlık sözcüklerinin arasında mutlaka boşluk bırakılması gerekir. Kısa bir süre içinde anlamına gelen bu sözcük öbeğinin TDK onaylı yazılışı ile yazılı dildeki yanlış kullanımı ise şu şekilde sıralanabilir:

Bir anlık (doğru yazılışı)

Biranlık (yanlış yazılışı)

Bir anlık bitişik mi yazılır?

Zarf sözcükleri arasında yaygın olarak kullanılanlardan biri olan bir anlık bitişik şekilde yazılmaması gereken kelime öbeklerindendir. Nitekim bu sözcük öbeği sesletilirken bir ve anlık kelimeleri birbirine bitişikmiş gibi okunsa da ilgili ifade ayrı olarak yazılmalıdır. Aksi takdirde bir anlık yazımı konusunda hata yapılacağı için Türkçe yazım kuralları ihlal edilmiş olur. Ayrı olarak yazılması gereken bir zarf sözcüğü olan bir anlık ifadesinin yazılı dildeki doğru kullanımının pekiştirilmesi amacıyla aşağıdaki örnek cümlelere göz atılabilir: